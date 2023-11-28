Регистрацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы разрешат до 2025 года

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, разрешающий россиянам регистрироваться на отечественных сайтах через зарубежные сервисы до 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Документ был внесен заместителем главы комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным. Отмечается, что после окончания данного периода гражданам будет запрещено регистрироваться с помощью сервисов Google и Apple ID.

В пресс-службе Госдумы уточнили, что принятие данного законопроекта позволит дать российским цифровым платформам больше времени на приведение своих систем авторизации в соответствие с действующим законодательством. После окончания периода, указанного в законопроекте, россияне смогут регистрироваться на сайтах только с помощью номера телефона, через портал государственных услуг, Единую биометрическую систему или российскую электронную почту. Также будет разрешено использование идентификаторов на российских ресурсах.

Один из авторов закона Антон Горелкин ранее заявил, что запрет на регистрацию через иностранные сервисы будет распространяться исключительно на новых пользователей российских сайтов. По его словам, закон не имеет обратной силы, любые опасения о том, что принятие закона нарушит работу старых аккаунтов, беспочвенны.