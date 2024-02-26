Регистрацию электросамокатов в России отложили на неопределенный срок Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о регистрации СИМ

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Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в России пока не будут регистрировать, так как соответствующий законопроект получил отрицательный отзыв от правительства, сообщает «Российская газета». По ее данным, профильный комитет нижней палаты парламента также рекомендовал отклонить его в первом чтении. Эксперты остались недовольны законопроектом, так как он не предлагает комплексного решения проблемы незарегистрированных СИМ.

Законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в октябре 2023 года. Предполагалось, что его принятие позволит более точно выявлять нарушителей правил дорожного движения, а также устранить правовую неопределенность статуса СИМ. Однако правительство России и профильный комитет Госдумы отрицательно высказались о законопроекте. Эксперты отмечают, что из документа неясно, какие именно самоходные устройства можно считать транспортными средствами. Кроме того, введение регистрации потребует предварительной сертификации СИМ, так как без нее идентификация транспорта невозможна.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее заявил, что цены на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности могут вырасти. По его словам, это связано с обязательной сертификацией таких транспортных средств. Кроме того, он допустил, что количество производителей такой техники также может уменьшиться.