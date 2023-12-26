Регионы могут пересмотреть тарифы на электроэнергию в 2024 году Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию в 2024 году

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Правительство России приняло решение о внедрении мер, которые требуют от регионов перехода на новые тарифы на электроэнергию. Эти тарифы будут изменяться в зависимости от уровня потребления. Согласно постановлению, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, это изменение станет обязательным с 2024 года, если власти примут решение повысить платежи для бизнеса при снижении тарифов для граждан.

Вариантом замены этого требования предлагается субсидирование тарифов для населения из региональных бюджетов. Однако по данным Федеральной антимонопольной службы, постановление будет обязательным для всех регионов, поскольку в 2024 году большинство из них превысит лимит субсидий при установке тарифов.

Новый механизм установки тарифов для населения будет учитывать предельные уровни. Окончательную стоимость электроэнергии для граждан будут определять региональные тарифные органы. ФАС полагает, что переход на дифференцированные тарифы поможет снизить перекрестное субсидирование и сдержать «серый майнинг».

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