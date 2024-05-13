Регионам поручили устранить «перекосы» в финансировании скорой помощи Голикова: Минздрав выявил отклонения по финансированию скорой помощи

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Минздрав России выявил существенные отклонения в вопросе организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах страны, заявила на заседании Госдумы кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. Ведомство должно до 1 июня предоставить информацию по этому вопросу в правительство, передает ТАСС.

По нашим оценкам, примерно 9 млрд рублей в целом по России отвлечены с целью финансирования скорой медицинской помощи. Поэтому регионам поручено устранить перекосы, которые у них образовались, — сказала она.

В конце апреля Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Из него исключили антибиотики, при этом в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включили пульсоксиметрию.

Ранее ученые из Северо-Кавказского федерального университета разработали менее токсичные уникальные вещества с высокой противораковой активностью. Новые соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм онкологических заболеваний, которые не лечатся большинством популярных препаратов.