Власти ДНР могут ввести региональный материнский капитал

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Программа регионального материнского капитала может заработать на территории Донецкой Народной Республики, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее решение может быть принято уже скоро.

Медведев подчеркнул, что на федеральном уровне материнский капитал существует давно. Кроме того, российские регионы также могут оказывать помощь своим гражданам. По словам политика, в скором времени к программе может присоединиться ДНР.

Насколько я знаю, сейчас планируется введение [в ДНР] материнского капитала, особенно имея в виду, что следующий год объявлен Годом семьи. И такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в Донецкой Народной Республике, — рассказал он.

Региональный материнский капитал — это целевые выплаты, которые выделяются правительствами регионов отдельным категориям граждан. Данная программа направлена на оказание социальной поддержки семьям с детьми. Сумма выплаты зависит от региона проживания и может варьироваться в пределах от 68 до 500 тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее предложила сделать материнский капитал бессрочным. По ее словам, такая мера может помочь России решить проблему демографической ямы. Отмечается, что срок действия программы истекает в 2026 году.