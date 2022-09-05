«Речь идет о теракте»: Песков о взрыве в Кабуле Песков назвал взрыв в Кабуле возле посольства России терактом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что считает взрыв в Кабуле возле посольства России террористическим актом. По его словам, сейчас необходимо получить информацию о том, что случилось с российскими представителями и дипломатами, передает РЕН ТВ.

Речь идет о теракте. Абсолютно недопустимо в целом, мы решительно осуждаем подобные теракты. Главное, что необходимо сделать — получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами. Информация будет уточняться, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). От взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.