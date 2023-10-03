Реактивные снаряды и дроны ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны РФ: ПВО сбила два дрона и три снаряда РСЗО ВСУ в Белгородской области

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Российская ПВО сбила два украинских дрона и три реактивных снаряда в небе над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка атаковать приграничный регион была предпринята ВСУ утром около 11 часов.

...Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении МО РФ.

2 октября Минобороны РФ сообщало о сбитом украинском беспилотнике самолетного типа, который был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью около 9 часов утра. Накануне, 1 октября, ведомство также сообщало о сбитом БПЛА ВСУ, который был перехвачен под Белгородом около 14:00.

Утром 2 октября украинские войска обстреляли белгородское село Козинка в Грайворонском городском округе, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов ВСУ пробил крышу частного дома, среди местных жителей никто не пострадал.

1 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства для атаки по Краснодарскому краю. Пролет украинского дрона запечатлели на видео. В тот же день Минобороны РФ сообщало, что БПЛА был сбит над Кубанью около 8 часов утра.