«Реакция на сплочённость общества»: Останина о теракте в «Крокусе» Депутат ГД Останина назвала теракт в Москве реакцией на сплоченность россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал ответной реакцией на сплоченность российского общества, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина. Она также выразила соболезнования родственникам и тем, кто стал жертвой теракта.

Несомненно, это теракт. Несомненно, это событие — ответная реакция на сплочённость общества, которую проявили наши граждане. Только что закончились выборы. Все осознавали, что нынешний период исторический, он особенный, требует сплочения общества. В данном случае речь шла о том, что мы должны были достойно ответить тем, кто сомневался в нашей монолитности, в том, что общество у нас консолидировано. Я думаю, что это ответная реакция как раз с той стороны, кто управляет событиями на Украине, — подчеркнула депутат.

До этого стало известно, что вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. После стрельбы начался сильный пожар. Также в здании произошел взрыв. Кровля торгового комплекса частично обвалилась. В концертном зале до сих пор могут быть заблокированы до 200 человек, передавали источники.

Очевидцы рассказали, что теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» устроили порядка 20 человек. При этом в торговом центре что-то рухнуло, были слышны крики людей. Telegram-канал «112» информировал, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». По его данным, еще более 100 посетителей ранены.