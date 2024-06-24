РБК: задержан совладелец «Русских фондов» Васильев

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Издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева задержали в рамках дела бизнесмена Евгения Новицкого. По данным РБК, эта группа существует с 1997 года и специализируется на приобретении проблемных активов.

По сведениям газеты «Коммерсант», 22 июня был задержан еще один совладелец группы Константин Бейрит. Издание утверждает, что оба проходят по делу Новицкого как подозреваемые в причастности к особо крупному мошенничеству. «Коммерсант» пишет, что речь идет об эпизоде продажи в 2016 году НПФ «Первый национальный пенсионный», когда было похищено 3 млрд рублей.

Бывшего главу холдинга АФК «Система» и экс-заместителя гендиректора ПАО «Фосагро» Евгения Новицкого 22 июня обвинили в хищении 360 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда (НПФ). По версии следствия, в результате его действий обанкротилось АО «НПФ „Урал ФД“», клиентами которого были 19 тысяч человек. Руководство фонда выделило средства ЗАО «Паллада» для покупки акций на биржевых торгах. Однако, как утверждают правоохранители, сделки оказались фиктивными — через них выводили деньги НПФ.

Ранее Тверской суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа текущего года. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Всего предпринимателя подозревают в совершении шести преступлений.