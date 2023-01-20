РБК узнал, кто сменит Кудрина на посту главы Счетной палаты РБК: Дмитрий Козак может стать преемником Кудрина на посту главы Счетной палаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Козак

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак является наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты, сообщили РБК два источника, знакомые с обсуждением кандидатур. В то же время они отметили, что консультации по этому поводу продолжаются до сих пор, что позволяет «сохранить интригу».

Как уточнил неназванный федеральный чиновник и подтвердил один из собеседников журналистов, Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы Счетной палаты на следующей неделе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Козака, сославшись на то, что администрация не анонсирует кадровые назначения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Совфеду право утверждать кандидатуру председателя Счетной палаты, приведя нормы о Счетной палате в соответствие с обновленной Конституцией Российской Федерации. Ранее вопрос назначения и увольнения главы СП был в зоне ответственности депутатов Госдумы. Согласно новому закону, председателя Счетной палаты будет назначать Совфед сроком на шесть лет по представлению Путина.

Частью данных полномочий Совфед уже воспользовался 30 ноября. В тот день был досрочно освобожден от должности Алексей Кудрин, ставший советником по корпоративному развитию компании «Яндекс».