РБК: бывший помощник Кадырова претендует на пост замглавы МЧС РБК: бывший помощник Кадырова Даниил Мартынов претендует на пост замглавы МЧС

Даниил Мартынов / Фото Саид Царнаев/РИА Новости

Кандидатура заместителя главы Управления Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова рассматривается на должность заместителя министра МЧС, сообщили РБК источники в министерстве. Каким именно заместителем может стать Мартынов, не уточняется, но наиболее подходящей позицией для него может стать должность заместителя по делам гражданской обороны.



Ранее на этом посту находился Павел Барышев, уволенный в мае 2021 года указом президента Владимира Путина. В компетенцию этого зама входит координирование деятельности спасательных формирований. Отмечается, что в настоящее время Мартынов постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова, который, в свою очередь, представляет Мартынова как доверенное лицо.

В начале 2000-х Даниил Мартынов служил в группе «Альфа» и участвовал в антитеррористических операциях на территории Чечни. Приблизительно в 2012 году он начал отвечать за безопасность главы Чечни Рамзана Кадырова и готовил инструкторов по боевой подготовке для вооружённых подразделений республики. В 2017 году Мартынов был назначен на должность замначальника чеченского Управления Нацгвардии.

25 мая стало известно, что Совет Федерации поддержал кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. Известно, что именно президент предложил кандидатуру Куренкова. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул его кандидатуру, потому что лично знает Куренкова, который обладает необходимыми для этой службы качествами.