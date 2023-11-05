Разведка ВС России взяла штурмом опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом Минобороны: разведчики ЦВО взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что по случаю 105-й годовщины военной разведки страны решили продемонстрировать кадры работы роты разведки в зоне проведения специальной военной операции, видео публикуют «Известия».

На кадрах можно увидеть, как бойцы покинули бронекапсулу и скрытно выдвинулись к линии боевого соприкосновения. Разведчики, заняв позицию для наблюдения, запустили коптер и изучили маршрут продвижения штурмовой группы. Затем, используя фактор неожиданности, они вступили в бой с противником до подхода российских штурмовиков.

Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ, — описали события в Минобороны.

Ранее сообщалось, что разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировала формирование ВСУ, бойцы которого предприняли попытку удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. В результате российские военные сумели сами закрепиться на позиции противника.