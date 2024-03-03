«Разве что Айболит»: Милонов о запрете рекламы интима перед детским кино Милонов поддержал инициативу о запрете рекламы интима перед детским кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Никакого интима и эротики в детских фильмах, а также соответствующей рекламы перед такими показами в кинотеатрах быть не должно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье Виталий Милонов. Вместе с тем он отметил, что с трудом может представить, что подобное происходит в российских кинотеатрах сейчас. Разве что Айболит подходит к постели больного зайчонка, пошутил депутат.

С трудом могу представить постельную сцену во время детского сеанса. Разве что доктор Айболит может подойти к постели больного зайчонка и дать микстуру. Ну конечно, я считаю, что никакого интима и эротики в детских фильмах или перед ними в кинотеатрах быть не должно, — заявил Милонов.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы подготовили обращение в прокуратуру. Они потребовали запретить рекламу фильмов, содержащих постельные сцены, перед сеансами детских мультиков в кинотеатрах.

До этого в России предлагалось установить штрафы до 500 тыс. рублей за рекламу интимных услуг. Под запрет также предлагалось внести объявления о знакомствах или сопровождении в общественных местах, даже если предложение неявное. Авторы инициативы предложили установить следующие штрафы: для граждан — от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей и для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.