«Разумные услышат»: в Совфеде оценили условия для переговоров по Украине Сенатор Климов: заинтересованные в мире на Украине услышат условия России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заинтересованные в восстановлении мира на Украине услышат условия России, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с NEWS.ru сенатор уточнил, что требования президента РФ Владимира Путина вывести войска с российских территорий, закрепленных Конституцией РФ, и отказ от вступления в антироссийский Блок являются важнейшими точками для разрешения конфликта.

Это не переговорная формула, а те важнейшие точки, на которых должны строиться реальные договоренности по деэскалации ситуации. Имеющие уши услышат. Все разумные люди, которые заботятся об урегулировании конфликта, услышат это, — пояснил Климов.

Сенатор уточнил, что Россия, в свою очередь, гарантирует безопасность отвода войск Украины. По его словам, Киеву нужно прекратить выполнять функцию марионетки и вести собственную политику.

Путин делает все, чтобы такие решения были реализованы как можно быстрее, в интересах не только РФ, но и соседних государств. К сожалению, сам конфликт возник в результате зловредного творчества наших недругов. Конфликт разгорается в результате их деструктивной деятельности. Он не может быть завершен, пока они не угомонятся, — отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что надо посмотреть, как отреагируют Украина и Запад. Он добавил, что у него нет иллюзий по поводу «главных кукловодов».

Ранее Путин заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.