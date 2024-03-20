«Разрушение идей олимпизма»: Песков об ограничениях МОК для спортсменов Песков назвал новые ограничения для спортсменов из РФ разрушением олимпизма

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ограничения Международного олимпийского комитета, направленные против российских спортсменов, являются разрушением идей олимпизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал решение МОК не пускать нейтральных участников на церемонию открытия. По словам представителя Кремля, Россия воспринимает подобные шаги негативно, передает ТАСС.

Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это не красит МОК, — заявил Песков.

Ранее также стало известно, что Международный олимпийский комитет не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд пояснил, что награды атлетов не будут отображаться в таблицах.

На Олимпиаду в Париже классифицировались 12 российских спортсменов. Также на Игры отправятся семь граждан Белоруссии. Олимпиада запланирована на конец июля.