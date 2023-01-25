«Разрушение ценностей»: в России закрепили брак как союз мужчины и женщины Путин включил в число принципов культурной политики защиту института брака

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Президент России Владимир Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины», следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. Документ вносит изменения в основы государственной культурной политики, утвержденные в 2014 году.

Ряд недружественных государств, международных организаций и транснациональных корпораций, иностранных неправительственных организаций, а также различные экстремистские и террористические организации ведут деятельность, направленную на подрыв культурного суверенитета РФ, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — сообщается в указе.

Также в число принципов культурной политики включены «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В список задач государственной культурной политики добавлено формирование госзаказа на искусство, популяризирующее традиционные ценности. Кроме того, одной из задач определено «принятие мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».

Перед современным образованием в России стоит задача не допустить влияния на него компаний, связанных с информационными технологиями, заявил министр образования Сергея Кравцова. По его словам, цифровизация не должна нарушить традиционные законы и принципы обучения. Также министр заявил о важности создания единого образовательного пространства с проверенными учебниками, разработанными на федеральном уровне. Помимо того, он выделил поддержку традиционных ценностей в качестве одного из векторов развития российского образования.