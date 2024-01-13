«Разменная монета»: посольство РФ о соглашении Британии и Украины Посольство РФ: соглашение Украины и Британии не оставило шансов на переговоры

Фото: No 10 Downing Street/Simon Walker

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Властям Украины не оставили шансов выйти из конфликта с Россией с помощью переговоров и сделали их «разменной монетой» в политических стремлениях Великобритании, сообщили в посольстве РФ в Лондоне. Так дипломаты прокомментировали подписание в Киеве нового договора о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности, передает РИА Новости.

Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее «разменной монетой» в авантюрах англосаксов в Евразии, — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что поставки британского вооружения на Украину не изменят общего соотношения сил и «катастрофического» для Киева исхода конфликта. Помимо того, военная помощь Лондона поспособствует затягиванию боевых действий, а, следовательно, увеличению числа жертв. Российские дипломаты считают, что высказывания властей Великобритании о загубленном будущем Украины представляют собой «крокодиловы слезы».

Британский премьер-министр Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил, что королевство выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. По словам главы кабмина, поддержка со стороны Лондона не будет сокращаться. Сунак подчеркнул, что в пакет помощи включат дополнительное оборудование к системам ПВО, тысячи боеприпасов, дальнобойные ракеты и противотанковое оружие.