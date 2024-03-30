«Разболтал план действий»: в ГД ответили на угрозы Зеленского бить по Крыму Депутат Белик заявил, что Россия найдет «противоядие» от ракет ATACMS

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что в Крыму «найдут противоядие» от американских дальнобойных ракет ATACMS, которыми президент Украины Владимир Зеленский обещал наносить удары по территории полуострова. По словам парламентария, украинский лидер таким образом не просто предупредил Москву о намерениях Киева, «но и разболтал весь план действий», передает РИА Новости.

Тот, кто предупрежден, уже вооружен. Зеленский нам непросто предупреждение, а целый план действий разболтал. Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, — сказал он.

Белик выразил сомнения, что планам украинского Генштаба суждено сбыться и добавил, что вся украинская техника, переданная странами Запада, была разбита на полях сражений. Он подчеркнул, что российское руководство внимательно отслеживает, что Украине передает Запад.

Ранее Зеленский в интервью обозревателю Washington Post заявил, что ракеты ATACMS могут быть использованы для ударов по аэродромам в Крыму. Он тогда отметил, что в настоящий момент у Киева такого оружия нет.

Президент Украины до этого признал, что в США не были довольны ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и прочим объектам топливно-энергетического комплекса России. Он добавил, что Вашингтон не имеет права запрещать Киеву атаковать что-либо собственным оружием, а при атаках использовались именно БПЛА украинского производства.