«Разбой и средневековье»: Путин о заморозке российских активов за рубежом Путин назвал заморозку российских активов за рубежом разбоем

Фото: roscongress.org

Владимир Путин

Заморозка российских счетов за рубежом происходит в нарушение всех норм законодательства, заявил на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин. Он сравнил это с разбоем и средневековьем, а также поручил кабмину ускорить возвращение активов РФ в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.

В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой. Просто закрыли, отобрали, и даже не объясняют почему, даже разговаривать не хотят. Удивительно просто. Средневековье какое-то,— сказал Путин.

Президент добавил, что ситуация, когда средства зарабатываются в России, но оседают на зарубежных счетах, несет неприемлемые для государства и бизнеса риски. Поэтому Путин, обращаясь к российскому бизнесу, напомнил пословицу «Где родился, там и пригодился».

Ранее посольство Финляндии в РФ сообщило, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий. По словам финских властей, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также ответа на ноту от 4 мая.