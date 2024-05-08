«Растерянность и зависть»: Пискарев оценил реакцию Запада на инаугурацию Пискарев: инаугурация Путина вызвала растерянность и зависть на Западе

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал «стыдливый отъезд» из Москвы и отказ некоторых послов стран НАТО и Евросоюза посетить инаугурацию президента РФ Владимира Путина очередной демонстрацией политики двойных стандартов. Он добавил, что реакция Запада на церемонию показала его растерянность, страх и зависть.

Они до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что несмотря на все их усилия, народ России сам выбирает свое будущее без подсказок заокеанских кукловодов, — подчеркнул Пискарев.

По его словам, Госдума расценивает развернутую в западных СМИ кампанию по дискредитации России и ее президента как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Пискарев подчеркнул, что все попытки врагов государства провокациями и информационным шумом заглушить прозвучавшие из Москвы предложения провалились.

Председатель комиссии Госдумы добавил, что Путин призвал Запад к диалогу на равных, без высокомерия и чванства. Пискарев отметил, что часть западной элиты его слушать не хочет. Однако появляется все больше людей, которые внимательно прислушиваются к голосу Москвы и делают свои выводы, заключил он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал жесткую оценку западному бойкоту инаугурации Владимира Путина. По его словам, послы западных стран, не пришедшие на церемонию, забыли, при ком они аккредитованы и зачем находятся в Москве.