«Расстрел на месте»: Захарова о санкциях США в отношении МУС Захарова назвала ненормальным решение США вводить санкции в отношении МУС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Каждая страна в праве по-своему относиться к Международному уголовному суду, однако угрожать этой структуре санкциями, как делают США, — это не нормально, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, если МУС посмеет принимать вердикты в отношении Вашингтона, то стоит и вовсе ожидать «расстрела на месте», передает корреспондент NEWS.ru.

Ненормально, что Сенат США заявил о намерениях вводить санкции в отношении Международного уголовного суда, если он будет принимать решения в отношении американских союзников Ну если в отношении США, то это само собой, сразу расстрел на месте. А вот если выносить решения против врагов, то видимо это нормально, — заявила Захарова.

Дипломат также заявила, что действия властей США по отношению к Международному уголовному суду свидетельствуют о стремлении коллективного Запада искажать правовую практику. Она отметила, что коллективный Запад использует подмену понятий. При этом дипломат напомнила, что Россия не ратифицировала Римский статут МУС и систематически не признает эту организацию из-за ее недостатков.