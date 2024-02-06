Заседание ЦИК по регистрации Надеждина перенесли ЦИК перенес заседание о регистрации Надеждина на 8 февраля

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Борис Надеждин

Центризбирком России перенес с 7 на 8 февраля заседание, во время которого будут рассматриваться вопросы о регистрации кандидатами на должность президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, учитывая просьбы незарегистрированных кандидатов, сообщила руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, комиссия таким образом «проявила добрую волю».

Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены ЦИК сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК РФ по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов, — сказала Памфилова.

6 февраля Надеждин сообщил, что обратился к Памфиловой с просьбой отложить дату рассмотрения регистрации его кандидатуры на пост президента РФ на три дня — с 7 на 10 февраля. Согласно его заявлению, трое уполномоченных не успевают проверить все подписные листы, в которых ведомство нашло брак.

Днем ранее представитель избирательного штаба Игорь Артемьев сообщил, что ЦИК может не допустить Надеждина к выборам президента России в качестве кандидата из-за брака в подписях. По его словам, бракованными были признаны 15,348% подписей. Согласно российскому законодательству, обнаружение 5% недостоверных подписей уже является основанием для отказа в регистрации кандидата.