«Рассматривает народ как быдло»: в Госдуме сравнили Зеленского и Залужного

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский управляет чужой для себя территорией и чуждым себе народом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, по этой причине Зеленский относится к украинцам как к «быдлу и мясу». В отличие от президента главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прочнее связан с Украиной, отметил Бородай.

Зеленский управляет чужой для него территорией и чужим для него народом. Он рассматривает территорию как доходное место, а народ, который ее населяет, — как быдло и мясо. Это очевидно. Веселый в прежние времена клоун на самом деле показал свою натуру абсолютно инфернального персонажа. Как говорится, вышел из ада. Что касается Залужного, он прочнее стоит на ногах и значительно прочнее связан с территорией, — сказал собеседник.

Вместе с тем, считает Бородай, Залужный, как и Зеленский, является «американским агентом». Депутат уточнил, что главком является представителем колониальной американской администрации, но трезвее смотрит на вещи, чем Зеленский.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Запад готовит замену президенту Украины. По его мнению, преемником Зеленского может стать Залужный. Он указал, что сейчас главком пытается играть на контрасте. Генерал хочет в глазах Запада выглядеть объективным политиком в сравнении с «обезумевшим Зеленским», добавил Рогов.