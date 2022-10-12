«Рассматриваем как вызов»: МИД РФ о применении Японией HIMARS на учениях МИД России выразил протест из-за применения Японией РСЗО HIMARS на военных учениях с США

Фото: US Army

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве в связи с использованием японскими военными в ходе совместных учений с США реактивных систем залпового огня HIMARS на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что маневры проводились в непосредственной близости от границы с РФ, и пообещали принять ответные меры.

12 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября с.г. реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в непосредственной близости от российских границ <...> Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности <...> Японская сторона была предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России, — говорится в публикации.

Также в МИД подчеркнули, что японская сторона долгое время уверяла Россию в том, что не будет применять в ходе учений HIMARS, однако слово свое не сдержала. Кроме того, в ведомстве утверждают, что на полигон были допущены журналисты.

Ранее стало известно, что учения военных подразделений Японии и США с применением HIMARS внезапно отменили из-за отсутствия снарядов. Боеприпасы не прибыли в пункт назначения из-за проблем с логистикой. В маневрах применялись японские установки MLRS, схожие по характеристикам с американскими. В общей сложности из РСЗО Сил самообороны Японии было выпущено 24 реактивных снаряда. Учения должны продлиться до 14 октября.