Расслабляться нельзя: власти заметили террористическую угрозу Силовики России работают в усиленном режиме, а депутаты беспокоятся

Правоохранительные органы России работают в усиленном режиме с самого начала военной операции на территории Украины, рассказали эксперты. Однако, как стало известно NEWS.ru, в Госдуме всё равно просят силовые структуры проявить особую внимательность, опасаясь террористических актов. Сами силовики при этом уверены, что российским городам атаки не грозят.

Депутаты Государственной думы уже обращали внимание правоохранительных органов на необходимость работать в режиме усиления после начала боевых действий на Украине. Как заявил NEWS.ru единоросс Султан Хамзаев, силовикам следует быть более внимательными не только на приграничных с Украиной территориях, но и в других частях страны.

В Россию приехали более 400 тысяч беженцев. Неизвестно, кто среди них. Могут просочиться диверсанты. Надо к этому внимательно подходить, силовой блок должен работать 24/7, — подчеркнул он.

По словам политика, особое внимание необходимо уделить транспортным хабам и местам массового скопления людей. Хамзаев призвал быть внимательнее всех граждан: «В таких историях лучше перестраховаться, чем недоглядеть».

Работа полиции в аэропорту Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Близкий к силовым структурам источник NEWS.ru рассказал, что ситуация в регионах РФ, граничащих с Украиной, была прогнозируемой. По его словам, диверсанты «пользуются проблемой охраны госграницы» и могут переходить её под видом мирных жителей. Однако в крупных городах и других регионах такой проблемы нет, уверен он: в Москву практически невозможно провезти значительный объём взрывчатки. Но и отсутствие оснований ждать «серьёзных угроз» не исключает необходимости уделять повышенное внимание безопасности, заключил он.

Опрошенные NEWS.ru эксперты настроены не так оптимистично. Член Совета по внешней и оборонной политике, бывший глава центра общественных связей ФСБ генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в разговоре с NEWS.ru призвал «вводить очень жёсткий режим».

Есть большое количество людей, которые уже переместились на территорию России. Людей, которые с разными настроениями сюда приехали. Никто не может исключать, что у них появилась какая-то особая тяга к проведению террористических актов на территории РФ, — подчеркнул он.

Эксперт отказался «что-то советовать структурам». По его словам, силовики знают, что делать для защиты граждан. Всем россиянам он порекомендовал «оглядеться за кормой и по сторонам» и заметил, что мимо нас часто проходят люди, о взглядах которых мы ничего не знаем. Это значит, что «расслабляться нельзя», сказал Михайлов.

О приехавших в Россию с территории Украины беженцах говорит и президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он предположил, что вместе с мирными жителями на российскую территорию могли попасть и диверсанты.

ФСБ и другим органам предстоит серьёзная работа, чтобы из массы беженцев вычленить тех, кто прибыл в Россию для противоправных действий, — отметил он.

Гончаров возлагает большие надежды на региональные антитеррористические комиссии, в которые входят в том чисел главы регионов. Но и он призвал граждан проявлять бдительность. В первую очередь речь идёт о бесхозных предметах в общественных местах или, например, использовании в качестве склада подвалов жилых домов. В таких случаях он порекомендовал сразу обратиться в полицию.

В то же время Гончаров подчеркнул, что взрывы у украинской границы нельзя считать терактами. По его словам, это «военные действия, которые применяются в боевых операциях».

В городах же усиление действует с 24 февраля, с начала так называемой спецоперации. Если вы видели, в Москве стоят сотрудники ГАИ и люди с полным вооружением, как и положено при усилении. Мы уже приняли меры и, думаю, они справедливы, — сказал он.

Об усилении московской полиции СМИ писали в середине апреля. По данным издания Baza, с 18 апреля по 9 мая сотрудникам ГУ МВД столицы раздали автоматы — впервые за десть лет. Однако в столичном главке выдачу дополнительного оружия не подтвердили.

Сотрудники столичной полиции продолжают нести службу в штатном <...> со специальными средствами, предусмотренными законом, — говорится в релизе ГУ МВД по Москве.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге власти не сообщали о террористической угрозе. Зато об этом предупреждали в посольстве США. Ещё до начала военной операции, 21 февраля дипмиссия предупредила о рисках нападения на торговые центры, транспортные узлы и места скопления людей в обеих столицах, а также на границе с Украиной. Тогда публикация вызвала негативную реакцию МИД России.

Если в крупнейших городах, кажется, опасности не ждут, то в приграничных с Украиной районах действительно опасаются нападений. «Жёлтый» уровень террористической опасности действует в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в двух районах Воронежской области.

При этом регулярно появляется информация о взрывах в приграничных регионах. Последний такой инцидент произошёл 25 апреля. В Брянске (150 км от границы с Украиной по прямой) взорвалась нефтебаза «Дружба». В тот же день экстренным службам города пришлось эвакуировать госучреждения: они получили «подозрительные сообщения».

Самой же известной атакой на приграничных территориях был взрыв нефтебазы в Белгороде (37 км до границы с Украиной) в ночь на 1 апреля. По данным Минобороны РФ, тогда в воздушное пространство России вошли два вертолёта Ми-24, которые нанесли ракетный удар по хранилищу нефтепродуктов. Украинская сторона не подтверждала и не опровергала эти данные.