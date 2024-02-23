Расширен список граждан, которым запретили въезд в Россию МИД России: Москва расширила черный список граждан в ответ на санкции Евросоюза

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Российская сторона приняла решение существенно расширить список граждан, которым запрещен въезд на территорию РФ, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Данный шаг является ответом на 13-й пакет санкций Евросоюза. В ведомстве добавили, что Москва считает ограничения незаконными и подрывающими международно-правовые нормы СБ ООН.

В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства, — говорится в сообщении.

В черный список РФ вошли граждане стран ЕС, ответственные за оказание военной помощи Киеву. Также въезд был запрещен некоторым членам заксобраний Евросоюза, участникам ОБСЕ и ПАСЕ.

Ранее стало известно, что Европейский союз официально принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России. Под рестрикции попали 194 физических и юридических лица, в том числе министр обороны Северной Кореи.