Раскрыты темы внезапной встречи Путина с руководством МИД Ушаков: Путин обсудит с руководством МИД ключевые международные вопросы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД РФ все главные международные вопросы, сообщил Telegram-каналу SHOT помощник российского лидера Юрий Ушаков. В частности, по его словам, глава государства поднимет тему спецоперации на Украине.

Все будет обсуждать. Украину, все главные вопросы, — сказал Ушаков перед мероприятием.

Как пишет канал, на неанонсированную встречу приглашено более 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. При этом пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заверил, что мероприятие не носит экстренный характер.

5 июня Путин дал пресс-конференцию руководителям мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2024. Там он заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Украине для обстрела России. При этом западные поставки украинским военным можно расценивать как прямое участие в конфликте, сказал президент.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что сигнал российского президента на Западе услышали и поняли. Он считает, что те, кто вооружает врага России, должны быть готовы к аналогичному ответу Москвы.