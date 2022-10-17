Раскрыты сроки первого полета импортозамещенного SSJ Мантуров: первый полет импортозамещенного SSJ запланирован на весну 2023 года

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну 2023 года, сообщил вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров. На совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он добавил, что выдача летного сертификата ожидается к декабрю следующего года.

Для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливается два летных и один ресурсный самолет. Первый полет запланирован на весну следующего года. Сертификация, как мне докладывали, — на декабрь 2023 года, — сказал Мантуров.

Мантуров также добавил, что планируется выйти на производство 20 SSJ в год. По его словам, сейчас отрасль полностью обеспечивает выполнение всех поставленных задач.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полет импортозамещенного самолета SSJ 100 запланирован на середину 2023 года. По его словам, к концу того же года начнутся серийные поставки воздушных судов в авиакомпании.

До этого сообщалось, что компания «Аэрофлот» планирует заказать у ОАК 300 самолётов, включая Superjet 100, МС-21 и Ту-214. При этом в качестве ключевых в них будут использоваться компоненты российского производства.