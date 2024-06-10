Раскрыты размеры поставок «Рособоронэкспорта» за рубеж Михеев: «Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран

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Портфель заказов АО «Рособоронэкспорт» включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, приводит пресс-служба компании слова генерального директора Александра Михеева. Вертолетная продукция будет представлена на международной выставке HeliRussia 2024, которая состоится 10-12 июня в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке, — сказал Михеев.

Он подчеркнул, что вертолетная индустрия страны уверенно обеспечивает потребности ВС России современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях. Михеев добавил, что на выставке HeliRussia 2024 компания покажет широкую линейку авиационных средств поражения. Многие из них уже доказали свою эффективность в зоне СВО. «Рособоронэкспорт» также представит противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э.

Ранее сообщалось, что разработка боевой машины «Тайфун-ПВО» практически завершена. Началась ее подготовка к серийному производству.