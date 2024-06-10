Раскрыты превентивные меры борьбы с умными бомбами ВСУ Сенатор Бондарев: умные бомбы ВСУ придется уничтожать заблаговременно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35

Противодействие поставляемым ВСУ корректируемым боеприпасам требует от российских военных повышенного внимания, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев. По его мнению, наиболее эффективным способом устранения угрозы является заблаговременное уничтожение такого типа вооружения противника.

Самый эффективный способ противодействия и борьбы с любимыми типами авиационных бомб — это заблаговременное уничтожение их мест хранения и, конечно же, носителей — то есть авиации — еще до их взлета. При этом, как уже заявляли ранее президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, уничтожаться самолеты и их боевой груз будут независимо от того, с территории какого государства они взлетали, — сказал сенатор.

Бондарев подчеркнул, что российские военнослужащие готовы принимать все необходимые меры в борьбе с умными бомбами ВСУ.

Ранее уже сообщалось, что часть истребителей F-16, переданных Украине союзниками, будут размещаться за пределами республики. Как заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для ВС РФ.