Раскрыты потери ВСУ за сутки ВС России уничтожили 650 солдат ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск (переименован в Бахмут), сообщает Минобороны. Отмечается, что потери ВСУ на данном направлении составили до 340 военнослужащих, а всего за сутки в зоне спецоперации уничтожено 650 солдат противника, семь гаубиц и РСЗО «Град».

Общие потери противника за сутки на данном (Донецком — NEWS.ru) направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30, — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, на Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в его первые же часы. Чиновник усомнился в том, что ВСУ вообще дойдут до передовой.