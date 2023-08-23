Раскрыты подробности боя с ДРГ, пытавшейся войти в Брянскую область ЦОС ФСБ: по пытавшейся войти в Брянскую область ДРГ нанесли массированный удар

Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинской диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся 22 августа проникнуть через границу в Брянскую область, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В пресс-службе ведомства отметили, что нарушения государственной границы допущено не было.

22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Совместно с приданными силами Минобороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар, — говорится в сообщении.

22 августа губернатор региона Александр Богомаз сообщил о попытке проникновения украинских диверсантов в Брянскую область со стороны Климовского района. В результате инцидента никто не пострадал.

18 августа военный корреспондент Алексей Живов сообщил о попытке проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Белгородской области. По его словам, диверсанты были ликвидированы российскими военными. Минобороны РФ и региональные власти эту информацию не комментировали.