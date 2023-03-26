Раскрыты планы Путина на следующую неделю Путин проведет совещания с правительством и Совбезом на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на «Россия-1». Кроме того, у главы государства состоится встреча с Совбезом страны.

Отмечается, что у президента также запланированы и другие мероприятия.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, где стал жить Путин после начала СВО. По его словам, после начала специальной военной операции на Украине Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле. Он пояснил это большей загруженностью рабочего графика президента.

В субботу, 25 марта, в эфире телеканала «Россия 24» Пути рассказал, что провел в своей кремлевской квартире неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам главы российского государства, в этой квартире он в последнее время проводит много времени и часто там ночует. В этом помещении два лидера, «сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша».