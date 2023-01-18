Раскрыты детали встречи глав СВР и ЦРУ Лавров заявил, что встреча Нарышкина и Бернса состоялась после обращения Байдена к Путину

Фото: Saul Loeb - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уильям Бернс

Встреча главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в прошлом году состоялась после обращения президента США Джо Байдена к лидеру РФ Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Он подчеркнул, что встреча была серьезной и полезной.

Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась, — сказал Лавров.

Политолог Борис Межуев предположил, что новая встреча Нарышкина с Бернсом может дать большую надежду на поиски компромиссов для завершения конфликта на Украине. Нарышкин считает, что еще одна встреча с Бернсом «возможна». В прошлый раз они встречались в ноябре 2022 года. Глава СВР указал, что обсуждалась ядерная безопасность и ситуация вокруг Украины.

Лавров ранее заявил, что США и другие страны — члены НАТО рассчитывают на победу в результате столкновения с Россией на поле боя, им это нужно для последующего ослабления или даже уничтожения страны.