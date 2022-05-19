Раскрыты детали проекта о создании временных администраций за пределами РФ Миронов раскрыл детали проекта о создании временных администраций за пределами России

Сергей Миронов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru раскрыл детали законопроекта, который даёт право президенту России создавать за пределами страны временные администрации. Инициатива направлена прежде всего на создание таких структур на Украине в зоне проведения специальной военной операции. Политик рассказал, как будет устроена работа в таких администрациях и сколько она продлится.

Порядок работы в таких администрациях будет определяться президентом. Наш законопроект лишь устраняет правовую неопределённость и даёт главе государства право формировать такие администрации, — объяснил Миронов.

По его словам, временные администрации прекратят свою работу после завершения всех миротворческих задач России.

Мы вносим законопроект именно о временных администрациях. Они потому и временные, что будут иметь определённый срок действия. Этот срок определяется временем, которое потребуется для завершения всех миротворческих задач за пределами РФ. Нужно понимать, что эти органы формируются для определённых функций. Временные органы власти должны будут главным образом заниматься поддержанием и обеспечением безопасности, общественного порядка, а также обеспечением социальной защиты населения данных территорий. А формирование уже постоянных администраций будет зависеть от статуса территорий и законодательства, которое там будет принято после завершения миротворческих задач, — подытожил депутат.

Ранее группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла в ГД законопроект, дающий право президенту России создавать за пределами страны временные администрации. В документе говорится, что по решению президента России может устанавливаться временная администрация на территориях, где это необходимо и куда направили российских военных для проведения миротворческой операции.

Например, на территории Херсонской области создали Херсонскую военно-гражданскую администрацию. Заместитель председателя администрации Кирилл Стремоусов уже заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. При необходимости власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он.