Раскрыты детали грядущих переговоров Путина и Си Цзиньпина Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят проблемы двустороннего сотрудничества

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь» в среду, 18 октября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Стороны обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международную повестку дня, передает ТАСС.

Скоро будет поездка в Китай — уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума «Один пояс — один путь» состоятся переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином. <...> Обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка, — рассказал Ушаков.

18 октября в 09:30 мск ожидается встреча делегаций, фотографирование, после чего состоится церемония открытия форума, уточнил он. Сначала выступит Си Цзиньпин, за ним — Путин. Затем лидеры государств удалятся на двусторонние переговоры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нанесет официальный визит в Северную Корею 18–19 октября.

Ранее Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.