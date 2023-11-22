Раскрыто меню завтрака Путина и Рахмона Путин и Рахмон позавтракали фруктами, салатами и сыром во время встречи в Кремле

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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили общение за неформальным завтраком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. На опубликованных агентством кадрах видно, что на завтрак главам государств подавали салаты, корзинки с фруктами и овощами и нарезку сыров. Кроме того, на застеленном скатертью столе были замечены бокалы с водой и соком.

Отмечается, что президенты вышли к завтраку в деловых костюмах без галстуков, однако перед едой они сняли пиджаки и повесили их на вешалку у входа в зал. Лидер Таджикистана был приятно удивлен количеством блюд, поданных на завтрак.

У нас это как, завтрак называется? — пошутил он.

Президент Таджикистана прибыл в Россию с визитом в минувший вторник, 21 ноября. В ходе переговоров был подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в промышленной и транспортной сферах. По словам Владимира Путина, на встрече также обсуждался проект Росатома по реабилитации промышленной площадки переработки урана в республике. Глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Таджикистаном по вопросам использования технологий мирного атома.