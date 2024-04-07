Раскрыта сумма ущерба жилью от наводнения в Оренбуржье Минстрой: ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье может составить более 21 млрд

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сумма ущерба, причиненного жилью в Оренбургской области из-за паводка, может превысить 21 млрд рублей, сообщил замглавы Минстроя России Александр Ломакин, передает ТАСС. В ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе он подчеркнул, что данная сумма рассчитана с учетом стоимости одного квадратного метра жилья, установленной ведомством.

С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей, — сказал он.

Ранее в правительстве Оренбургской области заявили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Там уточнили, что из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.

Губернатор региона Денис Паслер назвал паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. Глава области отметил, что приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный. Основными задачами на воскресенье, 7 апреля, он назвал обеспечение населения питьевой водой и стабилизацию снабжения города коммунальными ресурсами.