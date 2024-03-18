Раскрыта судьба члена комиссии от КПРФ, пытавшегося испортить бюллетени Памфилова раскритиковала члена комиссии от КПРФ после случая с порчей бюллетеней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала уродом члена участковой избирательной комиссии № 221 от КПРФ в Удмуртии, который пытался испортить бюллетени красящим веществом, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк». Глава ЦИК также подчеркнула, что руководство партии приняло решение об отстранении провокатора.

Сама же партия КПРФ его и отозвала. Попался такой урод, — пояснила она.

Как уточнила Памфилова, женщина по имени Надежда, включенная в состав комиссии по предложению КПРФ, пыталась залить комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) красящим веществом в помещении участковой комиссии в Ленинском районе Ижевска. Операторы КОИБа не дали женщине воплотить свой план в жизнь — нарушительницу задержали, а работа УИК продолжилась в штатном режиме. Также Памфилова отметила, что в целом нарушений на выборах, прошедших с 15 по 17 марта, было мало, порядка 700 бюллетеней были признаны недействительными из-за ошибок комиссий.

Ранее Элла Памфилова заявила, что явка на прошедшие выборы президента России стала беспрецедентной и рекордной за всю историю современной России. По ее словам, показатель составил 77,44%, таких значений никогда не было.