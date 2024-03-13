Раскрыта схема вмешательства США в выборы президента России Захарова: США через НПО пытаются снизить явку на выборах в России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в попытке повлиять на выборы президента РФ через НПО, требуя от них снизить явку избирателей, брифинг дипломата транслировался на платформе YouTube. По ее словам, также обсуждаются варианты кибератаки на ресурсы электронного голосования.

Администрация Байдена ставит перед американскими НПО прямую задачу добиться снижения явки на предстоящих 15–17 марта выборах президента Российской Федерации. Хотелось бы напомнить администрации Байдена: 15–17 марта выбирают президента Российской Федерации, а президента США будут выбирать в этом же году, но чуть позже, — пояснила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, по требованию Белого дома на различных интернет-ресурсах активно публикуются обращения к россиянам с призывом не ходить на выборы и игнорировать голосование. Кроме того, идут переговоры о хакерской атаке на систему электронного голосования с целью сделать невозможным учет голосов.

Я хочу подчеркнуть, так ставится им задача, — заключила представитель МИД.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в преддверии выборов зафиксировала возобновление работы различных интернет-ресурсов, созданных для вмешательства в думские выборы 2021 года. Активная деятельность ведется в соцсетях и Telegram-каналах для незаконной агитационной кампании среди находящихся за границей россиян.