Раскрыта правда о спецподразделениях Украины Лаврентьев: спецподразделения Украины действуют в некоторых странах

Фото: МО Украины

Секретные украинские спецподразделения действуют в ряде стран, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС. По его словам, Киев предпочитает действовать скрытно.

У Российской Федерации есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть, — отметил Лаврентьев в ответ на вопрос о возможном участии украинских спецподразделений на стороне террористических групп в Сирии.

Он также выразил мнение, что украинское руководство избегает участия своих военнослужащих в активных боевых действиях из-за возможных негативных последствий для своей репутации. Лаврентьев подчеркнул, что Киев предпочитает действовать скрытно, опасаясь возможных репутационных потерь в случае задержания, уничтожения или раскрытия факта участия своих силовиков в конфликтах за границей.

В декабре около 20 членов украинской диверсионной группы пытались прорваться на территорию Белгородской области. Проникнуть вглубь региона диверсантам не удалось, в районе населенного пункта Теребрено произошел стрелковый бой. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.