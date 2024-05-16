Раскрыта новая схема обмана пенсионеров Депутат Немкин: аферисты обещают перерасчет пенсии в обмен на код из СМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мошенники начали применять новую схему обмана пожилых людей, обещая им перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, аферисты представляются сотрудниками Социального фонда.

По словам парламентария, мошенники пытаются внушить гражданам, что у них есть «неучтенный стаж». Затем предлагается оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения прямо по телефону.

Если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из СМС «для идентификации». А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке, — заявил Немкин.

Он рекомендовал обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников. Немкин подчеркнул, что они активно действуют в Сети и с помощью телефона. Депутат призвал сохранять бдительность при разговоре с незнакомцами, особенно если просят предоставить личные данные или совершить трансакцию.

Ранее эксперт по безопасности Сергей Гринин сообщил, что для защиты пенсионеров от телефонных мошенников им нужно объяснить, что нельзя никому давать какую-либо информацию. По его словам, лучше всего положить трубку и все обдумать вместо того, чтобы торопиться выполнять то, что предложили аферисты.