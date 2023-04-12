Раскрыта национальность большинства спецназовцев НАТО на Украине The Guardian: большая часть спецназа из стран НАТО прибыла на Украину из Великобритании

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

Большинство военных спецназовцев из стран НАТО, которые воюют на Украине, являются британцами, сообщила газета The Guardian со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые появились в Сети после утечки в военном ведомстве США. Отмечается, что в феврале — марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения 50 являлись гражданами Великобритании.

В феврале — марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 являлись гражданами Великобритании, — сказано в публикации.

В статье сообщается, что США предоставили 14 спецназовцев, а Франция — 15. В документах при этом отсутствует информация о целях развертывания британских сил специального назначения на Украине.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). В издании отметили, что эти документы являются частью рассылаемых Пентагоном закрытых докладов, к которым имеют доступ до 5 тысяч человек. По словам журналистов, они отправлялись в электронном виде на специально защищенные планшеты.