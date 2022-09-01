Раскрыта дата возобновления работы «Северного потока» Вице-премьер РФ Новак раскрыл дату возобновления работы «Северного потока»

Фото: gazprom

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что работу газопровода «Северный поток» планируется возобновить 3 сентября. Он добавил, что это «технические вопросы», так как дата была уже определена заранее «Газпромом». Отмечается, что после завершения работ уровень прокачки газа по трубопроводу достигнет объема в 33 миллиона кубометров в сутки, пишет ТАСС.

Это технические вопросы. «Газпромом» было заявлено, что остановка на три дня, исходим из этого заявления, — поделился Новак.

Поставки газа по «Северному потоку» будут возобновлены в 04:00 по московскому времени.

Министерство экономики Германии не ведет прямых переговоров с «Газпромом» и не полагается на поставки голубого топлива в страну по «Северному потоку» зимой, сообщило ранее Bloomberg со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Он выразил мнение, что Берлин «никак не может» полагаться на Москву и «Газпром» в поставках энергоресурсов. Трубопровод «Северный поток» является основным маршрутом поставок газа из РФ в страны Европы. Он временно приостановил свою работу (с 31 августа по 3 сентября) по причине техобслуживания.