Раскрыта дата поездки Путина в Китай Bloomberg: Путин посетит Китай с рабочим визитом 15–16 мая

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Китай запланирован на 15–16 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, эта поездка за границу станет для российского лидера первой после инаугурации, которая пройдет в Кремле 7 мая.

Визит запланирован на 15–16 мая. <...> Даты еще могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином станет первой поездкой Путина за границу после его инаугурации в Кремле 7 мая, — сказано в материале.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил, что даты поездки Путина в Пекин будут объявлены своевременно. Журналисты подчеркнули, что президент РФ прибудет в Китай после того, как Си Цзиньпин завершит первый за пять лет визит в страны Европейского союза. В частности, председатель КНР должен посетить Венгрию, Сербию и Францию в рамках турне, которое начнется 5 мая. Предполагается, что одной из тем переговоров с европейскими лидерами станет конфликт на Украине.

Ранее Песков заявил, что во время предстоящего визита Путина в Китай будут затронуты вопросы международной и региональной безопасности. Так он прокомментировал вопрос, есть ли в повестке визита российского лидера в КНР тема контроля над вооружениями на фоне деятельности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.