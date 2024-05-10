Раскрыт курс нового кабмина Мишустина в области прав собственности россиян Депутат Гаврилов: новый кабмин должен защитить права собственности россиян

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Кандидат на пост премьер-министра РФ, исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин после пленарного заседания Государственной думы РФ

Новому правительству России следует уделить особое внимание вопросам прав собственности россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, кабинету министров важно законодательно и технически развивать Национальную систему пространственных данных.

Гаврилов объяснил, что регистрация прав на недвижимое имущество играет важную роль в развитии государства. По его словам, эта сфера находится на стыке социальной и экономической отраслей и обеспечивает гарантию прав на недвижимое имущество (например, дома, дачи, гаражи, землю).

Новому правительству России важно законодательно и технически развивать Национальную систему пространственных данных. Думаю, срок единой процедуры — кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость — можно сократить до одного-двух рабочих дней, — предположил он.

Одной из первоочередных задач парламентарий назвал повышение эффективности использования земли. По его мнению, этого можно добиться, сформировав полный и точный реестр участков. Тогда земля будет работать во благо как для государства, так и для собственника, отметил Гаврилов. Кроме того, эта мера позволит внести вклад в федеральный бюджет.

Важно добиться сокращения сроков предоставления земельных участков на торгах; сделать кадастровую стоимость единой основой для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в гос- или муниципальной собственности, — озвучил еще одно предложение парламентарий.

Кроме того, Гаврилов предложил упростить порядок образования и предоставления земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности. По его мнению, также стоит проработать возможность досудебного обжалования приостановления государственной регистрации прав.

Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее заявил NEWS.ru, что в планах нового правительства под руководством и. о. премьер-министра Михаила Мишустина повысить до 2030 года доходы сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. По его словам, в МСП работают десятки миллионов россиян.