Расчет кочующего миномета ВС РФ уничтожил отряд ВСУ, засевший в здании МО: ВС РФ уничтожили при помощи миномета отряд ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Расчет 120-мм кочующего миномета Вооруженных сил России уничтожил группу пехоты украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, отряд ВСУ спрятался в одном из заброшенных зданий на правом берегу Днепра.

На Херсонском направлении расчет кочующего миномета группировки войск «Днепр» уничтожил украинскую группу пехоты и операторов беспилотных летающих аппаратов, разместившихся в заброшенном здании, покинутом мирными жителями в населенном пункте на правом берегу Днепра, — говорится в сообщении.

Расчет ВС РФ с минометом постоянно передвигается вдоль линии боевого соприкосновения на внедорожнике, объяснили в МО. Находить новые цели помогает разведка. По данным министерства, из миномета атакуют, как правило, лодки противника, которые пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны на Купянском направлении ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Это были модели «Фурия», «Валькирия» и «Баба-яга».