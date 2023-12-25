Расчет Д-20 поразил украинский кочующий миномет на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по украинскому кочующему миномету на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, миномет был обнаружен оператором БПЛА «Орлан-10», после чего координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы Д-20. Цель была успешно поражена.

В пресс-службе российского оборонного ведомства уточнили, что миномет был установлен на кузове пикапа, что позволяло солдатам ВСУ менять позицию после обстрела. Однако в конечном счете автомобиль был уничтожен осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния более 15 километров. По словам заряжающего гаубицы Д-20 с позывным Майка, данное артиллерийское оружие отличается высокой эффективностью и активно применяется в зоне СВО.

Орудие Д-20 — очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопления техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели. Приходят координаты. В ходе СВО ежедневно выполняем боевые задачи, — рассказал он.

Как сообщалось ранее, сводная группа военнослужащих группировки войск «Запад» уничтожила по меньшей мере два украинских миномета в зоне СВО. Кроме того, были успешно поражены позиции пехотинцев ВСУ и станция спутниковой связи Starlink.