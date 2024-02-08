«Расцелую всех»: Надеждин выступил в ЦИК Надеждин попросил отложить решение по его регистрации на выборах до 10 февраля

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Борис Надеждин

Выдвигавшийся в кандидаты на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» политик Борис Надеждин во время выступления в ЦИК попросил отложить до 10 февраля решение по его регистрации на выборах для продолжения проверки подписей. По его словам, которые приводит РБК, он всегда соблюдал требования российского законодательства и призвал придерживаться формальной процедуры выдвижения. В этом случае он пообещал «расцеловать» всех членов комиссии, но глава ЦИК Элла Памфилова ему отказала, передает ТАСС.

Мое предложение. Я всегда выполняю российские законы. Давайте попытаемся общими усилиями соблюсти хотя бы формальную процедуру. Я тогда расцелую всех членов избиркома, — сказал он.

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на просьбу Надеждина отложить рассмотрение вопроса о регистрации заявила, что сроки были соблюдены с лихвой. Она добавила, что его время на оспаривание результатов проверки подписей уже исчерпано, и посоветовала идти в суд. При этом формально отказа Надеждину еще не было, ЦИК выпустила лишь рекомендацию.

Член комиссии Андрей Шутов ранее заявил, что количество достоверных подписей недостаточно для регистрации кандидатом в президенты России выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. По его словам, достоверными признаны 95 587 подписей из почти 105 тысяч в его поддержку.