Раненный при обстреле отеля в ДНР Рогозин сообщил о других пострадавших Рогозин заявил, что кроме него при обстреле ВСУ Донецка пострадали сотрудники гостиницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Раненный во время обстрела ВСУ гостиницы в Донецке бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что помимо него пострадали сотрудники отеля. Он написал на своей странице «ВКонтакте», что всем им будет оказана помощь.

В результате теракта 21 декабря в донецкой гостинице пострадали не только мои бойцы и боевые товарищи, посетившие меня, но и персонал отеля. Хочу, чтобы вы все знали: о каждом пострадавшем мне докладывают дважды в сутки. Какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает, — написал Рогозин.

Он также отметил, что большинство пострадавших доставили в Ростов-на-Дону. По словам Рогозина, это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на донецкие госпитали. Экс-глава Роскосмоса подчеркнул, что из Донецка эвакуируют всех пострадавших, как только их состояние улучшится и если у них будет такое желание.

По словам Рогозина, пострадавших никто не делит на «своих и чужих». Он также отметил, что давно считает себя «донецким», поэтому принимает участие в освобождении Донбасса.

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. Угрозы для жизни нет.

Накануне Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе. Ему сделают операцию по извлечению осколка через несколько дней.